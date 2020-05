Eet jezelf blij: déze 5 voedingsmiddelen zijn goed voor je humeur

Heb jij de neiging om te grijpen naar cake, chocola en pizza als je in een dipje zit? Helaas geven die producten je maar kort een goed gevoel. Met déze voedingsmiddelen is dat anders, ze hebben namelijk een positief effect op je humeur.

Dus bij deze: een lijstje van eten waar je blij van wordt.

Het klinkt misschien niet meteen als een happy meal, maar van spruitjes zou je toch echt vrolijker worden. Dit komt omdat veel Nederlanders kampen met een tekort aan foliumzuur. Daardoor zou je sneller vermoeid raken en je somberder gaan voelen. Het kan dan ook zeker geen kwaad om producten in huis te halen die rijk zijn aan dit foliumzuur. Zoals spinazie en spruitjes dus! Ook avocado en asperges zijn goede opties.

De avocado, we noemden hem hierboven al even. Maar wat ook goed aan deze vrucht is, is het omega 3-gehalte. Dit vetzuur doet veel voor je gezondheid maar zorgt er ook voor dat de serotonineproductie in je lichaam wordt aangewakkerd. En serotonine is dan weer je gelukshormoon. Met andere woorden: van het eten van een avocado word je dus echt gelukkiger. Niet zo gek op de vettige vrucht? Omega 3 vindt je ook in zalm, sardines, tonijn, walnoten en kokos.

Tonijn

Een andere stof die een boel doet voor de aanmaak van serotonine is magnesium. Inslaan dus! Vooral bananen en tonijn staan erom bekend boordevol magnesium te zitten. Maar ook heilbot, artisjok, walnoten, bruine rijst en vijgen kunnen een hoop goeds voor je doen als je in een dip zit en magnesium tot je wilt nemen.

Banaan en melk

Ook de stof tryptofaan geeft je mood een flinke boost. Dit stofje vindt je in melk, bananen en verschillende soorten noten, pitten en zaden. Misschien een lekkere bananensmoothie met noten maken dan maar? Moet jij eens opletten hoe goed je je daarna voelt. Oh, dit stofje is overigens ook goed voor je nachtrust. Win-win.

Venkel

Te weinig koolhydraten is voor niemand goed en kan een flinke dip veroorzaken. Dat moet dus op peil blijven! Het liefst kies je hierbij voor de langzame koolhydraten. Denk aan volkoren producten, bonen en groente. De echte topper op dit gebied is de venkel. Naast langzame koolhydraten zorgt dit stuk groente ervoor dat de glucosehuishouding van je lichaam soepeler verloopt. Venkel maakt je dus niet alleen maar blijer, het zorgt er ook nog eens voor dat je minder mood swings zult hebben.

Zit je middenin een dipje en wil je je nú happy eten? Zo zorg je ervoor dat je snel een onrijpe avocado rijpt. Eetze!



