5x de gezondheidsvoordelen van artisjokken

Artisjokken zien er niet alleen mooi uit, ze smaken ook nog eens heerlijk. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn ze ook nog eens hartstikke gezond.

Wij zetten de vijf gezondheidsvoordelen van Artisjokken op een rijtje.

1. Goed voor je spijsvertering

Al in de tijd van de Grieken en Romeinen werd de artisjok gezien als een middel om de spijsvertering een boost te geven. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een artisjok inderdaad positieve effecten heeft op de spijsvertering. Een groep proefpersonen met de spijsverteringsziekte dyspepsie hadden namelijk minder last van klachten na het eten van artisjok. Dit gold ook voor proefpersonen met het prikkelbare darmsyndroom.

2. Goed voor je hart

Maar dat is niet alles: onderzoek toont namelijk aan dat artisjokken je cholesterol level kunnen verlagen. Daarnaast heeft het sap van de bladeren ook nog eens een positief effect op je bloeddruk door de hoge hoeveelheid kalium.

3. Ze bevatten goede micro’s

Weleens gehoord van micro’s? Micronutriënten zijn alle vitaminen, mineralen en sporenelementen van een voedingsproduct. Artisjokken bevatten onder andere de vitaminen B1, B11, C, K en de mineralen folium, ijzer, kalium en fosfor. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat artisjokken meer antioxidanten bevatten dan iedere andere groenten. Antioxidanten beschermen de cellen en weefsels in je lichaam, waardoor ziektes voorkomen kunnen worden.

4. Ze bevatten goede macro’s

Artisjokken bevatten ook nog eens veel goede macro’s, dit zijn voedingswaarden op het gebied van koolhydraten, eiwitten en vetten. Per 100 gram bevatten artisjokken slechts 47 calorieën, 10,5 gram koolhydraten, 3,3 gram eiwitten en 0,15 gram vetten. Vooral het percentage eiwit is voor een groente vrij hoog. Tot slot hebben artisjokken een hoog vezelgehalte, namelijk 5,4 gram.

5. Ze werken goed tegen katers

Je zou het misschien niet verwachten, maar veel mensen zweren bij artisjokken als anti-katermiddel. Dit heeft alles te maken met de positieve effecten die artisjokken zouden hebben op de leverwerking, iets wat helaas nog niet wetenschappelijk is bewezen. Wel is het bewezen dat artisjokken wonderen kunnen verrichten voor mensen met chronische leverproblemen, dus wie weet helpt het ook tegen een kater.

