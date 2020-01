De winter is het perfecte seizoen voor een high tea. In een knusse lunchroom uren theeleuten met lekkere hapjes. Ben je een dagje in het bourgondische Breda? Ga dan hier naartoe voor een high tea.

Advertentie

Stilleven

Bij Stilleven lunch je tussen vintagepareltjes die je mee naar huis kunt nemen. De lunchroom zit in de gezellige wijk Ginneken, iets buiten het centrum van Breda. Stilleven heeft een grote binnentuin waar je tijdens lekker weer kunt neerstrijken. Het grootste gedeelte wat op de kaart staat, is biologisch en huisgemaakt. De high tea komt in tweegangen: hartig en zoet met onbeperkt thee. Je krijgt onder andere: warme miniquiches, sandwiches en verschillende stukjes taart. Reserveren moet twee dagen van te voren en kost 21 euro per persoon. Ginnekenweg 26

A Cup of Cake

Gek op zoet? Ga dan voor een high tea bij A Cup of Cake in het centrum van Breda. Bij de high tea deluxe krijg je onbeperkt thee en verschillende zoete lekkernijen; van minicupcakes tot een lemon curd crumble. Deze high tea kost €20,50 per persoon. Ben je een kleine eter? Ga dan voor de kleine variant. Voor €11,50 per persoon krijg je vier minicupcakes en een kopje thee of koffie. Er zijn ook verschillende opties voor kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten en babyshowers. Reserveren moet een dag van te voren. Veemarktstraat 69

Black & White Kafe

Black & White Kafe serveert een volledig veganistische high tea. Eten zonder schuldgevoel dus. Voor €19,95 per persoon krijg je onbeperkt thee en drie planken met lekkers: 2 hartige planken en 1 zoete plank. Je proeft een selectie van de gerechten die op de kaart staan, zoals: the Beyond Meat burger, vegetarische saté en verschillende smaken taart. Reserveren doe je een dag van te voren. Black & White Kafe zit een stukje buiten het centrum van Breda, maar je kan wel gratis parkeren voor de deur. Takkebijsters 72

Jan en Alleman

Het knusse Jan en Alleman zit in de binnenstad in Breda. Het grootste gedeelte van de vintage meubels die je om je heen ziet, kun je kopen. In de bediening werken jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Jan en Alleman biedt hen dagbesteding en werkervaring aan. De high tea reserveer je een dag van te voren voor €20,00 per persoon. Je krijgt onbeperkt thee en zowel zoete als hartige hapjes. Liever alcohol? Ga dan voor de high wine. Sint Janstraat 22

Coffeelicious

Bij Coffeelicious kun je alle kanten op met de high tea’s. Bij alle arrangementen krijg je onbeperkt thee en water met vers fruit. De standaard high tea houdt in dat je een selectie van het menu krijgt: scones, sandwiches en verschillende taartjes. Je kunt ook kiezen voor een veganistische, glutenvrije of een ‘instagrammable’ high tea. De prijzen zijn vanaf €23,95 en reserveren moet een dag van te voren. Ginnekenweg 59

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

[lees ook]

Beeld: iStock