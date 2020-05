Om te smullen: 5x gezonde snacks voor een échte zoetekauw

Als zoetekauw is het soms moeilijk om verantwoord te snacken. Je grijpt al snel naar een reep chocolade of een zak popcorn. Gelukkig zijn deze snacks er ook in een verantwoorde vorm. Dit zijn 5 gezonde snacks die je als zoetekauw zéker kunt waarderen.

Soms kun je met een paar kleine aanpassingen van een ongezonde snack, juist gezonde snacks maken. Deze recepten laten je zien dat dat niet moeilijk hoeft te zijn. Klaar? Snacken maar!

Deze koekjes zet je in een handomdraai op tafel. Je kunt de suiker vervangen voor honing of een andere natuurlijke suikervervanger. Decoreer de koekjes met geschaafde amandelen voor een heerlijke ‘bite’. Het hele recept vind je hier.

Plantaardige chocoladecake

Wie houdt er niet van chocoladecake? In deze cake zit sinaasappel en dat is een goddelijke combinatie. Gebruik voor de cake alleen pure chocolade, dit zorgt ervoor dat het een verantwoorde snack blijft. Een perfecte traktatie of gewoon om ’s avonds lekker op de bank te eten. Het hele recept vind je hier.

Citrusijs met yoghurt

Met deze heerlijke zomerse temperaturen kun je wel wat afkoeling gebruiken. Een bak Ben & Jerry’s is alleen niet zo verantwoord. Ga voor een gezonde ijsvariant, zoals dit citrusijs met Griekse yoghurt. De citrusvruchten maken het een héle verfrissende en dorstlessende snack.

Gezonde popcorn

Tijd voor een avondje bankhangen en je favoriete serie kijken? Wacht nog even met een zak chips of popcorn opentrekken. Er is namelijk een groente waar je gezonde popcorn van kunt maken. Met dit recept maak je gezonde én lekkere popcorn van bloemkool.

Bananenbrood

Je ziet deze snack de laatste tijd héél veel voorbij komen. Dat is niet voor niets, bananenbrood is lekker én gezond. De meeste ingrediënten heb je vaak al in huis en ook de bereiding ervan is niet heel moeilijk. Neem in plaats van een koekje voortaan een plakje bananenbrood bij je thee. Het hele recept vind je hier.

