Minderen met zuivel? Met deze 7 producten krijg je genoeg calcium binnen

Steeds meer mensen schrappen zuivel uit hun dieet of minderen ermee. Sommigen blijken lactose-intolerant te zijn, anderen staan niet achter de manier waarop het geproduceerd wordt. Als je al je bouwstoffen binnenkrijgt, is het minderen met zuivel geen probleem. Maar hoe zorg je ervoor dat je genoeg calcium binnenkrijgt?

Met dit lijstje van 7 calciumrijke producten is dat geen probleem.

Melkproducten zitten boordevol goede bouwstoffen waar ons lichaam niet zonder kan. Waaronder calcium! Dit mineraal zorgt ervoor dat onze botten en ons gebit sterk blijven. Gemiddeld moet je er zo’n 950 milligram van binnenkrijgen per dag. Voor mensen boven de 50 jaar is dat zelfs 1100 tot 1200 milligram. Met een glas melk of bakje yoghurt krijg je al gauw 150 tot 200 milligram calcium binnen.

Wie besluit om te minderen met zuivel, heeft toch andere producten nodig om calcium uit te halen. Als je namelijk niet voldoende binnenkrijgt van dit mineraal, kan dat vervelende gevolgen hebben. Zo kun je last krijgen van een tintelend gevoel in je lichaam en spierspasmen. Ook kan een calciumtekort voor strottenhoofdkramp zorgen, waardoor je moeilijk kunt ademen. In ernstige gevallen kun je zelfs hartritmestoornissen overhouden aan een tekort aan calcium. Alternatieven om deze stof toch binnen te krijgen zijn dus hoog nodig. En dat doe je met de volgende 7 voedingsmiddelen:

Deze zachte, lichtzoete vrucht is niet alleen lekker als snack of als toetje, maar ook nog eens hartstikke gezond. Naast vezels en antioxidanten, bevatten deze vitaminebommetjes ook nog eens een hele hoop calcium. Met vijf kleine vijgen per dag zit je al op 135 milligram calcium. En dat geldt ook voor de gedroogde versie.

Maak eens een lekkere pasta of salade met sardines. Deze kleine visjes zitten namelijk niet alleen boordevol gezonde vetten, maar bevatten ook veel calcium. In één blikje sardines zit maar liefst 350 milligram calcium!

Een glaasje vers geperste jus d’orange in de ochtend, in plaats van een glas melk? Dat is zeker een goed idee. In deze vrucht zit namelijk maar liefst 70 milligram calcium. En ook nog eens een boel vitamine C.

Spinazie, waar is het níet goed voor? Het lijkt wel alsof deze ijzerrijke groente uitblinkt op ieder vlak. Dat geldt ook voor de hoeveelheid calcium die erin zit. Per 100 gram rauwe spinazie, krijg je maar liefst 105 milligram aan calcium binnen. Daarbij is spinazie laag in vetten en calorieën en hoog in vitamines. Tijd om je bakje yoghurt om te ruilen voor een ontbijtsmoothie met spinazie dus.

Deze gezonde en lekkere snack zit vol met gezonde vetten. Die zijn goed voor je hart en zorgen ervoor dat je bloedsuikerspiegel in balans blijft. Maar een handje amandelen bezorgt je ook nog eens een flinke dosis calcium. Maar liefst 38 milligram per 15 gram amandelen.

Ook hier hebben we weer een vitaminebom. Deze groente, die vol zink, fosfor en vitamine A zit, bevat ook een boel calcium. Per 100 gram broccoli krijg je 38 milligram calcium binnen.

Deze bonen zijn hartstikke goed voor je. Niet alleen zitten ze vol met vezels en eiwitten, ook zijn ze bijzonder goed voor het cholesterolniveau in je lijf. En, natuurlijk, zijn dit calciumrijke bonen. Een portie is goed voor maar liefst 175 milligram calcium. Hartstikke goed als zuivelvervanger dus.

Wil je zuivel helemaal uit je leven schrappen? Libelles Laurence ervaarde hoe dat is toen zei een maand veganistisch ging eten.

Bron: Goed gevoel. Beeld: iStock.