7 zoete én hartige recepten met watermeloen om je vingers bij af te likken

Watermeloen alleen als zoet tussendoortje? Nee joh. Het stuk fruit wordt een stuk spannender als je het ook eens verwerkt in een hartig gerecht. Of een kruidig toetje. Of een zure sorbet… Noem maar op! Omdat de mogelijkheden oneindig zijn, zetten wij de lekkerste watermeloenrecepten voor je op een rij.

En ze zijn stuk voor stuk ideaal voor bij de barbecue.

Dit recept is niet alleen heel erg makkelijk, maar ook nog eens goedkoop én heel verrassend. Je flanst het in no time in elkaar en het zal je gasten zeker bijblijven.

Zin in een kruidig maar toch fris dessert? Probeer dan deze heerlijke watermeloensorbet met gestoofde vijgen. Want ook al is het zomer, een beetje kaneel en rode wijn hier en daar is nooit weg.