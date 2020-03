7x de lekkerste pancakes om tijdens deze quarantainetijd te maken

Thuis werken heeft zo zijn voordelen: je kunt later je bed uit maar ook meer tijd besteden aan je ontbijt. Voor de echte keukenprinsessen onder ons hier daarom wat receptjes, nu je eindelijk genoeg tijd hebt om te experimenteren in de keuken.

En niet zomaar receptjes: maar breakfast pancakes!

Door havermout aan het beslag toe te voegen, worden de pannenkoeken een stuk vullender. Perfect voor het ontbijt dus. Lekker fris met Griekse yoghurt en vers fruit: ideaal om tijdens de lente te eten!

Red velvet taart is al om van te smullen, maar als je zin hebt in variatie moet je deze red velvet pancakes proberen. En het ziet er ook nog eens héél mooi uit.

Alsof je in een echte Amerikaanse diner bent: all American pancakes. Extra interessant met een vleugje zout en super zoete gekarameliseerde banaan. Zo begin je je dag écht goed.

Luchtige pancakes met havermout én warme kersen? Zo voelt een doordeweekse werkdag ineens als een slome zondag…

Voor als je iets meer tijd hebt is deze pannenkoekentaart een echte aanrader. Zeker met kinderen is het bakken hiervan een feestje en ben je weer een hele middag zoet met het gezin. En het ziet er ook nog eens prachtig uit.

Begin je dag goed met deze hartige spinaziepannenkoeken. Een goede dosis vitamines op de vroege ochtend is het perfecte recept voor een productieve dag.

Een spannende combinatie van smaken met kokos, fruit én kaneel. Pancakes met een tropisch vleugje, maar ook een kruidige bijsmaak. Ideaal voor de knusse lentedagen in huis.

Klaar met bakken en krijg je die pannenkoekenlucht niet weg? Met deze tip is dat in no time gepiept en kun je in een fris huis aan het werk!



Beeld: iStock.