7x eten waarvan je niet wist dat je het in kon vriezen

Dat extra beetje pastasaus of soep, gaat vaak direct de vriezer in. Handig, voor later. Maar wist je dat we heel veel dingen onnodig weggooien, terwijl ze ook gewoon ingevroren hadden kunnen worden?

Met dit lijstje is dat niet meer nodig. Deze dingen kun je voortaan gewoon in de vriezer bewaren.

1. Gekookte pasta

Het blijft ingewikkeld om de juiste hoeveelheid pasta af te meten. Vaak blijft na de maaltijd nog een bak met gekookte pasta over. Weggooien dan maar? Nee, zonde. Roer er een beetje olijfolie doorheen en zet het in een bakje in de vriezer. Dan hoef je de volgende keer wat minder pasta te koken.

2. Chips

Dit klinkt heel apart, maar het is een echte life hack wat eten betreft. Je kunt op deze manier namelijk een open zak chips perfect bewaren, zonder dat deze slap wordt. Doe de overgebleven chips in een diepvrieszak en wikkel het in folie. Vervolgens vries je het in en kun je de chips weken bewaren. Zin in een snack? Laat de zak even op het aanrecht liggen en geniet weer van heerlijke knapperige chips. Ditzelfde geldt voor crackers en nootjes.

3. Melk

Melkproducten gaan helaas niet lang mee. Al na een paar dagen wordt melk zuur en kun je het weggooien. Maar wat je vaak niet bedenkt, is dat je (een deel van) de melk ook gewoon kunt invriezen. Eenmaal ingevroren blijft het tot wel 6 weken langer goed.

4. Kaas

Dit klinkt misschien heel apart, maar ook kazen kun je in de vriezer bewaren. Prijstechnisch is het vaak handiger om grote stukken in te slaan. Alleen kan het lastig zijn de kaas voor de houdbaarheidsdatum op te krijgen. Is dat het geval? Vries het teveel aan kaas dan gewoon in. Zachte kazen blijven ongeveer een maand goed in de vriezer, terwijl harde kazen het tot wel 6 maanden volhouden.

5. Avocado’s

Een halfje is vaak genoeg voor op brood of een cracker. Vaak met als resultaat dat de andere helft de rest van de week in de koelkast blijft liggen. Eenmaal bruin gooien we vaak de restjes van de avocado weg. Maar dat is zonde! Overgebleven stukjes avocado kun je gewoon prakken en in een zakje in de vriezer stoppen. Dan heb je een andere keer zo de basis voor een lekkere guacamole.

6. Koek

Een pak koekjes opengemaakt dat je niet op kon? Je houdt ze lekker knapperig door ze in de koelkast te bewaren. Wikkel de koekjes in huishoudfolie en stop ze in de vriezer. Tot wel 6 weken blijven de koekjes daar goed en als ze eenmaal ontdooid zijn, zijn ze nog even knapperig.

7. Kruiden

Verse muntbladeren, koriander of peterselie. Waarschijnlijk heb ook jij wel eens bosjes met natte, bruine plantjes weg moeten gooien. Vaak komt het namelijk net niet op. Door ze in te vriezen blijven ze vers en behouden de kruiden hun smaak. Houd de kruiden hiervoor onder de kraan en dep ze daarna een beetje droog. Leg ze op een bord of plaat en dek de kruiden af met folie. Eenmaal bevroren stop je ze in een diepvrieszakje en kunnen ze terug de vriezer in, totdat je de kruiden weer nodig hebt.

Toch nog eten over maar geen ruimte in de vriezer? Libelle’s Chanan weet wel hoe je van je kliekjes een lekkernij maakt.

Bron: Mashed, Elle eten. Beeld: iStock.