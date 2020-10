7x de lekkerste pancakes om dit weekend te bakken

Juist wie bang is om te gaan blozen, krijgt een hoofd als een boei. Het kan geen kwaad, maar fijn is anders, weet journalist Maud (41), die jarenlang aan bloosangst leed. Gelukkig is er iets aan te doen.

Sinds kort heb ik zangles in een groepje. Tijdens de eerste les moeten we één voor één een toonladder ten gehore brengen. Als de derde aan de beurt is, een vrouw van een jaar of 25, zie ik het gebeuren: al voor ze begint, krijgt ze een kleur. Ze worstelt zich door de toonladder heen en bij elke noot worden haar wangen en hals dieper rood. Pas nadat een paar anderen aan