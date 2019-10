Op deze manier krijg je aardappelen veel sneller gaar

Vind jij het ook zo vervelend dat aardappelen altijd zo lang moeten koken? Gelukkig bestaan er trucjes die de tijd met heel wat minuten inkorten.

Kun je die stamppot zó op tafel zetten.

Magnetron

Aardappelen volledig in de magnetron koken, raden we niet meteen aan (de kooktijd is nogal moeilijk in te schatten), maar je kan ze er wel al gedeeltelijk in garen zodat je ze later sneller kan verwerken tot een lekkere pan gebakken aardappelen, puree of een ander gerecht. Prik daarvoor een paar keer in de aardappelen met een vork en stop ze 2 keer 2 minuten in de magnetron (draai ze op de helft even om) op ongeveer 750W.

Stoombad

Je zou het misschien niet meteen denken, maar aardappelen stomen gaat stukken sneller dan ze koken. Dat komt omdat je er heel wat minder water voor nodig hebt: een bodempje water kookt zó! Het enige wat je moet doen is af en toe checken of er nog voldoende water overblijft. Is dat niet het geval? Voeg dan eenvoudigweg wat water toe. De aardappelen zullen trouwens puurder smaken dan wanneer ze gekookt worden en bovendien blijven de vitaminen en mineralen er fantastisch door bewaard. Allemaal voordelen, dus.

Mini-stukjes, maxi-effect

Als je aardappelen in (kleine) stukken snijdt voor je ze kookt/stoomt, zullen ze ook veel sneller garen. Die techniek is bijvoorbeeld handig als je ovenschotels, gratin of gebakken aardappelen maakt en er zeker van wil zijn dat de aardappelen volledig gaar zijn. Ook als je aardappelsalade maakt, kan je de aardappelen beter rauw in stukjes snijden dan nadat ze gekookt zijn.

Bron: Libellelekker.be. Beeld: iStock