Red de aardappel: maak deze aardappelrösti met frisse yoghurtdip

Nederland is een echt aardappelland. We eten ze op veel verschillende manieren. Natuurlijk bij een AVG’tje, in een aardappelsalade, met asperges en wat dacht je van een zelfgemaakte rösti. Zin in? Wij delen vandaag het recept van deze heerlijke aardappelrösti met Griekse yoghurtkruidendip maakt.

Bovendien is er door de tijdelijke sluiting van de horeca een groot aardappeloverschot, dus door het eten van aardappels ga je óók nog eens voedselverspilling tegen. Win-win, dus.

Advertentie

Deze ingrediënten heb je nodig voor ongeveer 12 stuks:



400 g vastkokende aardappelen

4 el bloem

2 eieren

2 bosuien, in plakjes gesneden

50 g doperwten

boter

125 g Griekse yoghurt

5 g bieslook, fijngesneden

5 g peterselie, fijngesneden

zout en peper

Bereidingswijze aardappelrösti:

Verwijder de schil en rasp de aardappelen. Meng de aardappelrasp en bloem in een kom. Klop in een kom het ei op samen met de bosui en doperwten. Voeg vervolgens de aardappelrasp toe, breng op smaak met zout en peper en hussel goed. Verhit een blokje boter in een koekenpan op middelhoog vuur. Doe met behulp van twee eetlepels vier hoopjes van het aardappelmengsel in de pan en druk de hoopjes een beetje plat tot schijfjes. Bak de schijfjes 2 minuten in de pan, draai om en bak nog 2 minuten tot de schijfjes aan beide kanten goudbruin zijn. Laat afkoelen op een keukenpapiertje terwijl je de laatste rösti-koekjes bakt. Herhaal stap 3 en 4 totdat het aardappelmengsel op is. Doe de Griekse yoghurt samen met de fijngesneden bieslook en peterselie in een kom, roer door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de aardappelrösti over een schaal en serveer met de yoghurtkruidendip.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld & Recept: Blue Band