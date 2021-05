Libelle legt uit: kun je aardappels met uitlopers nog eten?

Je wil net beginnen met het klaarmaken van een lekker aardappelgerecht. Maar net als je ze uit de voorraadkast vist, zie je dat er uitlopers aan zitten. Wat nu? Kun je de aardappels met uitlopers nog eten?

Waarom ontstaan de uitlopers, wat kun je er tegen doen en het belangrijkste: zijn aardappels met uitlopers veilig om te eten? We zochten het voor je uit.

Je kunt aardappels met uitlopers eten

That’s right, je kunt aardappels met uitlopers veilig eten. Maar, let er goed op dat je het stuk waar de uitloper uit komt, ruim wegsnijdt. Ook de puntjes er omheen. Op die plek en het gedeelte er omheen zit namelijk het stofje solanine. Dat stofje kan giftig zijn: je kunt er buikpijn, diarree of koorts van krijgen.

Maar wees gerust: je krijgt pas klachten als je een grote hoeveelheid van dit stofje binnenkrijgt. Als je het stuk waar de uitloper zat goed wegsnijdt, zal er niks aan de hand zijn.

Uitgelopen aardappelen voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Koop daarom je aardappels het liefst zo vers mogelijk, bijvoorbeeld bij een lokale boer of op de markt. Bewaar ze daarna niet in de koelkast, maar op een andere koele en donkere plek. Als aardappels in te veel licht liggen, worden ze namelijk groen en ontstaat er in de hele aardappel solanine.

Ook het type aardappel kan verschil maken als het aankomt op het ontstaan van uitlopers. Zo zijn de standaard bintje-aardappelen erg lang houdbaar, maar kun je roseval-aardappeltjes beter binnen een paar weken opeten.

Heb je nog wat restjes gekookte aardappelen over? Gooi het niet weg, maar bak ze de dag erna op voor bij de lunch. Of rooster ze even met wat rozemarijn in de oven, heerlijk!

Bron: Well and good, Puur Gezond.