Zo de pieper! Geen uitlopers meer in je aardappels als je dít fruit erbij legt

Piepers door de stamppot, een simpel AVG’tje of juist heerlijk als gratin uit de oven… Waarschijnlijk heb je wel een zak aardappels in huis liggen voor het avondeten. We weten ook allemaal wat er gebeurt als ze te lang blijven liggen: dan zie je uitlopers. Maar wist je al dat het juist daarom goed is om een stuk fruit tussen de piepers te leggen?

Dat lees je goed. Leg je fruit bij je aardappels, dan heb je minder snel kans op uitlopers en da’s weer makkelijk als je ze wil schillen voor het avondeten. Het geheim? Een paar appels.

Uitlopers bij aardappels voorkomen

Heb je nog wat appels liggen? Dat komt dan goed uit, want die kun je dan meteen bij de aardappels leggen. De appels zorgen er namelijk voor dat de aardappels minder snel uitlopen. Maak je trouwens geen zorgen als je uitlopers ziet, want je kunt de piepers nog prima eten. Wel is het volgens diëtist en voedingsdeskundige Wendy van Walrabenstein belangrijk om de uitlopers weg te snijden. “In dat stukje kan namelijk de giftige stof solanine voorkomen”, legt ze uit. “Geen probleem als je een klein beetje binnenkrijgt, maar bij grote hoeveelheden kan dat voor klachten zoals koorts, diarree en hoofdpijn zorgen.”