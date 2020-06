Dankzij deze life hack worden je aardappeltjes wél knapperig in de oven

Knapperige aardappeltjes uit de oven: heerlijk! In een restaurant dan, want in je eigen keuken is het resultaat misschien teleurstellend. De krieltjes worden niet goed gaar of blijven slap in plaats van bros.

Gelukkig is daar een oplossing voor. We vonden namelijk de perfecte life hack op het Instagramaccount van Pauline Weuring van Uit Paulines Keuken.

Knapperige aardappeltjes uit de oven

Nou ja, eigenlijk zijn het 2 trucjes die Pauline toepast om aardappeltjes uit de oven lekker crispy te krijgen. Heb je een zak krieltjes uit de supermarkt met aardappeltjes die al voorgekookt zijn? Dan is het slim ze tóch nog een paar minuten te koken, terwijl de oven voorverwarmt.

Daarna druk je ze een beetje stuk met een vork voor ze de oven in gaan. “Die kapotte stukjes krijgen extra knapperige randjes in de oven,” schrijft Pauline over het geheim van krokante aardappels.

Gebruik wel een beetje olijfolie en/of roomboter natuurlijk, voor het lekkerste resultaat.

Bron: Instagram Uitpaulineskeuken. Beeld: iStock