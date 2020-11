Sylvia Witteman (54) is getrouwd, heeft een dochter (22), twee zoons (18 en 16) en katten Lola en Siepie. Deze week wordt Sylvia weer geconfronteerd met het roerige verleden van haar gebit.

Spijt is wat de koe schijt, zegt een charmant oudhollands spreekwoord. Spijt heb ik van een heleboel dingen (wie niet?), maar toch vooral van hoe ik in mijn jeugd mijn gebit verpest heb. Mijn moeder was fel tegen snoepen, daarom deed ik dat stiekem, ’s avonds in bed. Mijn moeder was vóór tanden poetsen, maar ik had er een hekel aan en nam alleen een hapje tandpasta voor een bedrieg