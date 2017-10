Wie wat kilootjes kwijt wil kán natuurlijk gaan zweten in de sportschool. Of je kunt met een ‘8 uur dieet’ beginnen.

Veel beroemdheden zweren bij deze nieuwe trend op dieetgebied. Het dieet wordt ook wel 16:8 genoemd.

Helemaal niets

Wat het inhoudt? Eigenlijk mag je simpelweg maar 8 uur per dag eten. Dat wil dus zeggen dat je 16 uur lang aan het ‘vasten’ bent. De meesten ontbijten bijvoorbeeld om 10 uur, lunchen om 14 uur en dineren om 18 uur. Daarna ontbijten ze de volgende dag dus weer om 10 uur en zo zit er 16 uur lang ‘geen voedsel’ tussen. De dieters eten gedurende de dag gewoon wat ze normaal ook zouden eten.

Volgens expert Lee Holmes is het niet lastig om vol te houden: je doet dit namelijk altijd al een beetje. Als je gaat slapen en niet vlak voor het naar bed gaan nog wat snacks hebt gepakt, dan heb je al gauw 10 uur helemaal lang niets gegeten. Het is dus een kwestie van die periode van het nachtelijke ‘vasten’ wat uit te rekken. Als je eventjes niets eet, dan geef je je lichaam tijd om alles te verteren en te herstellen. Je zou hierdoor in de ochtend ook minder trek hebben en gedurende deze uren dus calorieën verbranden.

Andere kant van het verhaal

Wel waarschuwt Lee dat je altijd even advies moet inwinnen van je huisarts als je met zoiets als dit wilt beginnen. Als je het net op de verkeerde manier doet, dan kan het nog weleens negatief uitpakken. Ze raadt mensen die in het verleden een eetstoornis hebben gehad dit dieet sowieso af.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock