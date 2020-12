Over een paar weken is het alweer 2021. Een nieuw jaar betekent ook nieuwe trends in de culinaire wereld. Benieuwd welk gerecht we in 2021 massaal op tafel gaan zetten?

Libelle zocht het voor je uit!

Afrikaanse keuken

Als we kijken naar voorgaande jaren, waren onze smaken vooral gericht op de Aziatische en Amerikaanse keukens. Maar in 2021 steelt de Afrikaanse keuken de show, luiden de voorspellingen. Die keuken staat bekend als basic en puur, in combinatie met veel verschillende groenten, goedgevulde soepen en heerlijke stoofschotels. En de Afrikaanse gerechten zijn vaak glutenvrij en plantaardig.

De stoofschotel

Een stoofschotel is wel een gerecht dat geduld vergt. Het maken van dit recept duurt wat langer dan je op het eerste oog zou zeggen. Stoofschotels worden namelijk klaargemaakt door de ingrediënten gedurende lange tijd op een lage temperatuur te garen. De stoofschotels bestaan uit groenten waar vis en vlees aan toegevoegd kunnen worden.

Plantaardig

Al sinds 2019 is plantaardig eten, dus vegetarisch en veganistisch, steeds populairder aan het worden. In restaurants en supermarkten komen ook in 2021 alles maar meer plantaardige opties. Zo wordt er volop gewerkt aan het vervangen van bekende gerechten door plantaardige producten. Zelfs vleesproducenten zélf gaan meer plantaardige alternatieven uitbrengen. En die plantaardige trend strookt ook weer perfect met de Afrikaanse keuken, want die stoofschotels zijn heel makkelijk vegetarisch en plantaardig te maken.

Meer weten over de Afrikaanse keuken? Deze kookboeken maken je vást lekker.

Zo maak je deze traditionele Zuid-Afrikaanse melktaart:

Bron: Voedingindustrie, Marielle Bordewijk. Beeld: Instagram, iStock.