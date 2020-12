Er zijn twee teams: mensen die gruwelen van de combinatie mint en chocola, en mensen die gék zijn op de welbekende After Eight chocolaatjes. Als jij in het laatste team zit hebben we een recept waar het water je direct van in de mond moet lopen, namelijk voor After Eight cheesecake.

En die hoeft niet in de oven!

Advertentie

De keuken in

Sinds het coronavirus haar opmars maakte zijn we allemaal meer in de keuken te vinden dan ooit tevoren. We bakken, koken, braden en grillen alsof ons leven er vanaf hangt. En dat is niet gek, gezien we allemaal ook veel meer tijd thuis doorbrengen dan voorheen. De eerste trend was het maken van bananenbrood, waarna al snel de kaneelbroodjes volgden.