Afvallen? Volgens dit 'makkelijkste dieet ooit' heb je daar alleen je handen voor nodig

Het makkelijkste dieet ooit. Zo wordt ‘The Scandi Sense Diet’ genoemd. Nooit meer calorieën tellen, maar simpelweg je handen gebruiken. Ja, de Scandinavische diëtiste Suzy Wengel zweert bij haar methode voor afvallen.

Zij viel namelijk binnen tien maanden 38 kilo af dankzij haar zelfbedachte dieet. En nu deelt ze dat met de wereld, in haar boek – dat al een gigantische hit in haar thuisland Denemarken is.

Van 100 naar 62 kilo

Suzy is moeder van vijf kinderen en CEO bij een biotechbedrijf. Jarenlang worstelde ze met haar gewicht. Op haar zwaarst woog ze honderd kilo. Ze was altijd moe en kampte met hartkloppingen en allergieën. Tijdens haar tweede zwangerschap ontdekte ze hoe ze met haar handen de perfecte balans tussen proteïnen, groenten en vet kon afmeten. Door haar groeiende interesse, besloot ze een diploma als diëtiste te halen. Ze ging van honderd naar 62 kilo. En die kilo’s zijn er ook niet meer aangekomen.

Met je handen meten is weten

Hoe steekt die Scandi Sense Diet dan in elkaar? Nou, volgens Suzy kun je met je handpalmen precies afmeten hoeveel eten je per maaltijd zou moeten eten. De grootte van je handen is volgens haar namelijk in lijn met de bouw en lengte van ons lichaam. Met haar methode zou je als vrouw de aanbevolen 1.500 calorieën en als man de 2.000 calorieën per dag behalen. Als je je eten bereidt zoals het Scandi Sense-dieet voorschrijft, zul je gemiddeld 400 tot 800 gram per week afvallen, zo belooft Suzy. Dus dat betekent dat je per maand 3,2 kilo af zou kunnen vallen.

Elke maaltijd zou volgens het dieet uit drie of vier handen eten moeten bestaan:

Hand 1 en hand 2: groenten

Een handje groenten per maaltijd volstaat, maar Suzy moedigt vooral een tweede hand aan als je dit lekker vindt.

Hand 3: proteïnen

Hiervoor kun je kiezen tussen vlees, kip, vis, schelpdieren, eieren, kaas met een laag vetgehalte of bonen. Die proteïnen moet je bij ten minste twee van je drie maaltijden per dag toevoegen. Maar neem niet teveel bewerkte proteïnen, zoals ham salami en bacon. Sport je veel? Dan is het een goed plan om dit handje proteïnen aan alle drie je maaltijden toe te voegen.

Hand 4: Koolhydraten

Dit zijn brood, ontbijtgranen, pasta, rijst aardappelen en fruit. Schrap je brood, rijst en pasta liever uit je voeding? Je kunt deze koolhydraten ook vervangen door een hand extra groenten of een halve hand proteïnen.

Vet

Je kunt volgens het Scandinavische dieet 1 tot 3 eetlepels vet per maaltijd eten. Denk aan olijfolie, raapzaadolie, noten, zaden, pitten, mayonaise, jus, avocado en pesto. Hetzelfde geldt voor boter, (slag)room, crème fraîche, vette kaas en pure chocolade. Wil je meerdere van deze vetten in één gerecht met elkaar vermengen? Houd dan ongeveer 1 theelepel per product aan.

Zuivel

De diëtiste adviseert om per dag maximaal 300 milliliter zuivel te eten en/of drinken, naast je maaltijden. Let er daarbij wel op dat het vetpercentage maximaal 3,5 procent bedraagt en er maximaal 5 gram suiker per 100 gram in het product zit. Daarbij kun je ook 2 eetlepels zuivelhoudende dressing over je maaltijden schenken, met een vetpercentage van onder de 9 procent.

Drinken

Zoals in bijna ieder dieet, is water heilig in het Scandi Sense Diet. Suzy adviseert om 1 tot 1,5 liter water per dag te drinken. Ook kun je met een gerust hart maar wel met mate zwarte koffie, zwarte thee en light en calorie-arme frisdranken drinken. Suzy verbiedt wijn of bier allerminst, maar adviseert om het zo min mogelijk te nemen.

Snoepen

Godzijdank wordt ook snoepen niet verboden door dit dieet. Ja, af en toe snoep, cake, ijs of tortillachips tot je nemen kun je met een gerust hart doen – als je het maar compenseert bij je volgende maaltijd. Een half of heel handje minder van de koolhydraten, bijvoorbeeld.

Wauw, zou het écht zo makkelijk en effectief zijn?

The Scandi Sense Diet van Suzy Wengel is zowel als boek (€ 17,49) als e-book (€ 9,99) verkrijgbaar op Bol.com.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock

