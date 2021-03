Uit de airfryer: supersnelle en lekkere chewy chocolate chip cookies

Zit je iedere avond te knikkebollen op de bank, maar kun je eenmaal in bed de slaap niet vatten? Je bent niet de enige. Met deze tips val je (hopelijk) sneller in slaap.

Tip 1: op vaste tijden naar bed

Probeer iedere avond rond dezelfde tijd naar bed te gaan. Als je de ene keer om 22.30 uur in bed ligt en de avond erna pas om 01.00 uur, dan weet je lichaam niet wanneer het moet slapen.

Je kunt het vergelijken met een jetlag: een paar uur verschil kan je lichaam behoorlijk in verwarring brengen. Lukt het slapen na een kwartier niet? Ga dan wat lezen (niet op een telefoon of tablet!) of luister naar rustige muziek.

Tip 2: vermijd beeldschermen

Scroll je ook altijd nog even op je telefoon of tablet voordat je in slaap valt? Niet doen, want het blauwe licht afkomstig van de beeldschermen heeft invloed op de biologische klok en kan de slaap flink verstoren.

Je lichaam maakt van nature het slaapopwekkende hormoon melatonine aan, maar door het kijken naar een schermpje in het donker verstoor je dat proces en slaap je minder goed. Lees liever een goed boek voordat je gaat slapen.

Tip 3: geen alcohol en cafeïne

Het klinkt misschien als een open deur, maar alcohol en cafeïne komen de nachtrust niet ten goede. Een borrel als slaapmutsje lijkt misschien een goed idee, maar door het drinken van alcohol voor het slapengaan wordt de REM-slaap (diepe slaap) onderbroken. En juist deze diepe slaap is belangrijk voor een goede nachtrust.

Ook koffie is geen goed idee als je slecht in slaap kunt komen. De cafeïne in koffie bevat het hormoon adrenaline dat juist energie aan je lichaam geeft. Het duurt gemiddeld 4 uur voordat cafeïne uit je lichaam verdwenen is.

Tip 4: bewegen

Bewegen is gezond en goed voor je nachtrust. Een half uur beweging per dag is gezond voor iedereen en helpt om beter te kunnen ontspannen. Ga bijvoorbeeld een stukje wandelen of fietsen aan het begin van de avond. Zo maak je je lichaam ‘moe’ en val je sneller en beter in slaap.

Tip 5: de perfecte slaapkamer

Zorg ervoor dat je je prettig voelt in je slaapkamer. Trek een lekker zittende pyjama aan, verschoon je beddengoed met regelmaat, zet de verwarming uit (beter iets te koud dan te warm), en zorg altijd voor frisse lucht. Maak de ruimte ook lekker donker, bijvoorbeeld met dikke gordijnen bijvoorbeeld. Het is namelijk bewezen dat we beter slapen in een donkere ruimte.

Tip 6: een goed matras

Een goed matras kan je nachtrust ook zeker ten goede komen. Matrassen zijn er in alle soorten, maten en prijzen. Waarschijnlijk heb je weleens van pocketvering of koudschuim gehoord, maar het fijnst is een traagschuimmatras dat zich naar jouw lichaam vormt en de druk op je lichaam verlaagt (tot ziens, dove ledematen).

TEMPUR® heeft een traagschuimmatras ontwikkeld dat bestaat uit speciale cellen waar vrijwel geen lucht tussen zit, waardoor het matras zijn oorspronkelijke vorm geleidelijk terugvindt en je nachtrust veel minder snel verstoord wordt. Ze zijn er in een zachte, medium en stevige variant. Bovendien zorgt de drukverlaging van het matras voor een betere doorbloeding van het lichaam. Hierdoor heb je het ’s nachts minder koud.

Jarenlang comfort & ondersteuning

Je gewichtloos voelen zodra je gaat liggen: dat is wat een goed matras hoort te doen. Daarom worden alle matrassen van TEMPUR® ontwikkeld met NASA® ruimtevaarttechnologie, waardoor het zich feilloos aanpast aan je lichaam. De matrassen bieden de hele nacht comfort en ondersteuning, en zodra je opstaat keert het geleidelijk terug naar de oorspronkelijke vorm, oftewel: geen kuilen en bobbels. Ook niet als je het matras al jaren hebt. De speciale hoes zorgt ervoor dat het matras altijd koel aanvoelt en bevordert de afvoer van overmatig vocht.

De kwaliteitsmatrassen van TEMPUR® worden in Denemarken gemaakt en hebben een omruilgarantie van maar liefst 90 dagen (zodat je zeker weet dat je thuis net zo lekker ligt als in de winkel) en 10 jaar volledige garantie.