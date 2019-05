Libelle Legt Uit: is een alcoholvrij biertje gezonder dan frisdrank?

Alcoholvrije dranken zijn de laatste tijd razend populair. Maar kun je op een avondje borrelen met vrienden nou eigenlijk beter gaan voor een glas fris of voor een alcoholvrij biertje?

Veel mensen zweren na een avondje aan de borrel en een flinke kater de dag erna dat ze nóóit meer een druppel drinken. Een voordeel van die keuze is dat er tegenwoordig meer dan genoeg alcoholvrije dranken zijn die prima smaken. En daarbij weten we natuurlijk allemaal dat alcohol niet al te gezond voor je is.

Betere keuze

Je lever moet hard werken om alcohol uit je bloed te krijgen. De giftige stoffen die in alcohol zitten, krijgen voorrang boven koolhydraten en vet. Daardoor worden koolhydraten en vet sneller opgeslagen en kom je dus sneller aan. Een alcoholvrij drankje is hoe dan ook een betere keuze. Maar is het ook een gezondere optie dan een glas cola of sinas?

De grote winnaar

Als je kijkt naar de hoeveelheid calorieën en het aantal gram suiker, dan kun je inderdaad beter gaan voor een alcoholvrij biertje dan een glas fris. Zo zitten in 100 ml alcoholvrij bier 26 kilocalorieën; in dezelfde hoeveelheid cola en sinas zitten er 41. En in 100 ml 0.0-bier zit bijna de helft aan suikers ten opzichte van cola of sinas (6,1 om 11).

Korreltje suiker

Let wel op dat je de juiste soort kiest, want een flesje Radler 0.0 bevat bijvoorbeeld weer veel meer suiker dan een gewoon biertje zonder alcohol. Ach, kies vooral waar het drankje waar je zin in hebt. Af en toe moeten we het leven toch met een korreltje zout (of suiker) nemen.

