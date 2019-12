Dit verrassende alcoholvrije drankje zonder suiker helpt je dry January door

Ben je ook van plan om in januari even de alcohol te laten staan? Dat is geen slecht idee, blijkt, want je lever kan in een maand goed herstellen.

En na al die feestjes en drankjes is het ook wel even lekker om niets te moeten en te drinken, toch?

Advertentie

Alcoholvrij drankje

Zeker nu er fijne opties zijn om een borrel met wat gezelligheid in je glas door te komen. Denk aan Seedleep Garden de volgende keer dat je naar de slijterij gaat. Dat is namelijk een heerlijke alcoholvrij gin die je kunt mixen met tonic. Smaakt heerlijk naar kruiden, mint, tijm en rozemarijn en je mist gelijk de echte gin niet meer. Het bevat bovendien geen calorieën, suiker, zoetstoffen of kunstmatige smaken.

Zoals ze het zelf beschrijven: ‘Een non-alcoholische spirit die een oplossing biedt voor het steeds toenemende dilemma What to drink when you’re not drinking‘.

Voor 25 euro heb je een fles in huis. Seedlip Garden is onder andere te krijgen bij de Gall & Gall.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Gall & Gall. Beeld: iStock