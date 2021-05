Dít is de allerlekkerste alcoholvrije witte wijn

Het piriformis syndroom is één van de meest voorkomende oorzaken van bil-, heup- en lage rugklachten. Toch hoor je hier maar weinig over. Het is daarom erg belangrijk om de symptomen op tijd te herkennen.

Bij het piriformis syndroom is er vooral sprake van een stekende pijn rondom je billen. “De musculus piriformis is een diepe bilspier met een platte uitgerekte peervorm, die vanaf je heiligbeen naar de buitenzijde van het bovenbeen loopt”, legt fysiotherapeute Steffie Schoenmakers uit. Onder deze spier ligt een grote zenuw vanuit je lage rug naar je been. “Wanneer deze zenuw geïrriteerd raakt, geeft dit herkenbare klachten in je rug of bil.”

Symptomen van het piriformis syndroom