Libelle Legt Uit: is het erg als je alleen groenten eet en geen fruit?

Sommige mensen zijn dol op groenten, maar lusten geen fruit. Kun je eigenlijk alleen komkommer, paprika en tomaten eten? Of mis je dan bepaalde voedingsstoffen?

Er zijn genoeg mensen die een paar stukjes komkommer of een paprika verkiezen boven een appel als tussendoortje. Maar is het erg als je alleen groenten eet en helemaal geen fruit? “Als je 7 porties groente op een dag eet en daar genoeg variatie in aanbrengt, ben je al goed bezig”, zegt voedingsdeskundige Rhiannon Lambert tegen de Britse Women’s Health. Kortom: variatie is belangrijk.

Variatie

Om genoeg vitamines en mineralen binnen te krijgen, is het belangrijk dat je verschillende soorten groente eet. Neem af en toe een keer broccoli, dan courgette en wissel snoeptomaatjes af met komkommer of paprika. Maar dat neemt niet weg dat het alsnog het beste is om voor de variatie af en toe wat fruit te eten. In sommige soorten fruit zitten namelijk net wat meer of juist andere vitamines en mineralen in.

Smoothie

Het Voedingscentrum blijft adviseren om dagelijks 250 gram groenten en 200 gram fruit te eten. Zo krijg je zoveel mogelijk verschillende voedingsstoffen binnen. Dus mocht je fruit toch niet zo lekker vinden, dan kun je misschien wel een keer een smoothie maken. Zo proef je de smaak en structuur wat minder en zorg je er alsnog voor dat je wat vitamines binnenkrijgt.

Zó voeg je eenvoudig meer groente en fruit toe aan je eetpatroon:

Bron: Women’s Health, het Voedingscentrum. Beeld: iStock