Dít zijn de beste alternatieven voor oliebollen tijdens Oud & Nieuw

Geen zin in oliebollen met Oud & Nieuw? Probeer dan eens een van deze heerlijke alternatieven voor de oliebol. Voor ieder wat wils.

Ben je oliebollen en appelbeignets een beetje beu en zoek nog iets lekkers voor tijdens de jaarwisseling? We hebben een aantal zoete én hartige alternatieven voor je op een rijtje gezet:

Oliebollenpannenkoek

Je kunt van de oliebollenmix natuurlijk ook gewoon pannenkoekjes maken. Smaakt goed, maar is nét even wat anders dan de oer-Hollandse oliebol. Je kunt er wat poedersuiker overheen strooien, maar ook wat geraspte kaas of spek is heerlijk.

Appelbol

Gek op appels, maar wil je een keer wat anders dan een appelbeignet? Maak dan een appelbol. Verwarm de oven voor op 225 graden Celsius, schil de appels en verwijder het klokhuis met een appelboor. Zet de appel op een vierkant bladerdeeg, vul de appels met wat kaneelsuiker en stop de appel dicht met wat spijs. Haal de punten van het deeg naar boven en pak de appel goed in. Draai ‘m om en prik een gaatje aan de bovenkant zodat de hete lucht kan ontsnappen. Bestrijk de appelbol met wat ei bestrooi ‘m met wat kristalsuiker en bak ‘m 30 minuten goudbruin.

Kokosbal

Dol op kokos en geen zin in een vette hap? Dan is deze vegan kokosbal wel iets voor jou. Verwarm de oven voor op 185 graden en bekleed de bakplaat met bakpapier. Doe de havermout, kokos, cacaonibs, kokosdruppels, erythritol en vanillebourbon in een kom en begin met kneden, terwijl je steeds een beetje water toevoegt. Kneed de massa tot een smeuïge bal. Draai hier bollen uit en leg deze op de bakplaat. Bak de bollen in het midden van de oven gaar en goudgeel bruin in ongeveer 35-40 minuten.

Gezonde oliebol

Oliebollen zijn niet bepaald gezond, dus waarom geen gezonde variant maken? Deze oliebol wordt gemaakt van kwark, honing en speltbloem, dus je begint het nieuwe jaar gelijk gezond. Verwarm de oven voor op 180 graden. Kook wat water en laat de krenten of rozijnen een paar minuten wellen. Doe de kwark, kokosolie, eiwitten en honing in een kom en meng alles door elkaar. Doe daarna het zout, bakpoeder, bloem en whey in een andere kom. Voeg beide mengsels samen en blijf mengen tot het een dik beslag wordt. Schep dan als laatst de krenten of rozijnen erdoor. Maak gelijke bolletjes op een bakplaat met bakpapier en bak de bollen 15 minuten totdat deze goudbruin zijn.

Kaneelbagel met rozijnen

Deze kaneelbagel is ook een smakelijk alternatief voor de oliebol. Meng water en suiker in een kom en roer totdat de suiker is opgelost. Voeg de gist toe en laat het een paar minuten staan. Voeg het bloem, zout en kaneel toe en mix alles tot een kruimelig deeg en kneed het deeg daarna soepel. Laat het deeg 2 uur staan zodat het kan rijzen. Voeg daarna wat rozijnen toe en kneed het deeg opnieuw. Verdeel het deeg in 8 gelijke stukken. Draai ballen, druk ze plat en maak er vervolgens een gat in het midden. Laat het deeg opnieuw 10 minuten rusten. Breng een pan water aan de kook en doe de bagels 1 voor 1 in het kokende water en laat ze 45 seconden drijven. Draai de bagel op en wacht opnieuw 45 seconden. Leg ze daarna op bakplaat met bakpapier. Bestrijd de natte bagels met wat losgeklopt ei en bestrooi ze met kaneelsuiker. Bak ze daarna op 220 graden Celsius in 20 minuten goudbruin.

Mug cakes

Mug cakes zijn hartstikke lekker, origineel én snel klaar. Ideaal dus voor met Oud & Nieuw. Deze eenpersoonscakejes kun je zo lekker maken als ze zelf wilt. Kies je voor amandel, vanille met blauwe bessen, havermout of toch chocolade? Voor een chocolade-mug cake breek je chocolade in kleine stukjes in een mok. Voeg wat boter en zout toe en zet de mok 1 minuut in de magnetron op 750 watt. Roer met een vork om alle stukjes chocolade te laten smelten. Voeg dan suiker, bloem en bakpoeder toe en meng na elke toevoeging even met de vork. Breek het ei boven de mok en klop het tot een mooi glad beslag. Bak 1 minuut in de magnetron en laat de mok daarna 2 minuten rusten. Tip: je kunt ook stukjes hazelnoot, pecannoot of pistachenoot toevoegen.

Kaasballetjes

Als je niet zo van zoete hapjes houdt, is dit een lekkere snack voor met Oud & Nieuw. Terwijl je wat olie heet laat worden, doe je wat kaas, bloem, ei en een snufje peper in een bak. Kneed dit met de hand en draai er balletjes van. Bak de balletjes ongeveer 2 minuten goudbruin, laat ze daarna uitlekken op wat keukenpapier en serveer ze warm.

Bron: Flair, de Volkskrant. Beeld: iStock