Dít is waarom een amandel officieel geen noot is

Heb jij altijd gedacht dat een amandel een noot is? Dat klopt dus niet. Amandelen hebben zelfs helemaal niks met noten te maken. Wij leggen je uit waarom.

Een amandel is geen noot, maar een pit. Amandelen groeien namelijk aan een amandelboom. Daar hangen geen losse amandelen aan, maar steenvruchten. Om een steenvrucht zit een groene huls en in de steenvrucht zit een pit. Net als dat abrikozen en kersen een pit hebben, is de amandel de pit van een steenvrucht.

Advertentie

Nog meer niet-noten

De amandel is niet de enige niet-noot waar verwarring rondom is ontstaan. Cashewnoten, ook al zit het in de naam, zijn eigenlijk ook geen noten. Zelfs walnoten zijn eigenlijk helemaal geen noten. Dit komt omdat ze niet aan de officiële definitie van een noot voldoen. Die definitie luidt als volgt: een noot is een vrucht met 1 zaad waarvan het omhulsel hard wordt. Zo zijn pinda’s ook geen noten, maar ook geen pitten. Pinda’s zijn namelijk peulvruchten.

Notenallergie

Jammer genoeg ben je, als je notenallergie hebt, nog steeds allergisch voor cashewnoten, walnoten en amandelen. Ook al zijn het dus eigenlijk geen noten. Dit komt omdat je allergisch bent voor een bepaald eiwit in noten en dit eiwit zit ook in sommige pitten. Alleen de pinda, peulvrucht-zijnde, is een uitzondering. Als je een notenallergie hebt mag je die (waarschijnlijk) wel eten.

Heb jij geen notenallergie? Probeer dan dit lekkere recept eens.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock