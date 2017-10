Dit is waarom je mond prikt na het eten van ananas

Heerlijk! Een grote portie verse ananas. Helaas, na een paar happen van deze gouden vrucht is het weer zover. Je tong begint te prikkelen, je gehemelte voelt rauw aan. Een vervelend gevoel overheerst de lekkere, frisse smaak. Hoe komt dat toch? Veel mensen denken allergisch te zijn voor ananas of vermoeden dat de ananas te onrijp is. Maar wat blijkt? Ananas is rijk aan bromelaïne, een enzym dat in sneltempo eiwitten afbreekt. Wanneer je in een stuk ananas bijt, start deze werking onmiddellijk. Daardoor voelt het tere vlees van het gehemelte (dat ook uit eiwitten bestaat) snel ruw en pijnlijk aan.

Maar geen nood, ons gehemelte herstelt zo snel, dat je de volgende dag weer een stukje ananas kunt eten. De nadelen wegen immers niet op tegen de (lekkere en gezonde) voordelen, toch?

Geneeskrachtige werking

Vooral de stam van de ananas zit vol bromelaïne en hoewel het vervelende bijwerkingen op kan leveren, heeft dit enzym geneeskrachtige eigenschappen:

Zo helpt bromelaïne goed tegen een indigestie , wat logisch is als je weet dat het snel eiwitten afbreekt.

, wat logisch is als je weet dat het snel eiwitten afbreekt. Het enzym is ook een natuurlijke ontstekingsremmer. Vroeger schreven dokters zelfs standaard ananas voor tegen gezwollen sinussen.

Belangrijk: ananas is uiteraard geen medicijn, maar is wel een aangenaam, lekker hulpmiddeltje.

Vervelend gevoel vermijden

Ben je het gevoel toch liever kwijt dan rijk? Dan kun je de enzymen vermijden door de ananas goed te bakken, grillen of koken. De hitte breekt de bromelaïne af. Wie liever van een frisse ananas smult, kan nauwkeurig al het vruchtvlees rondom de stam snijden, omdat die de grootste dosis van het prikkende stofje bevat. Let wel: nauwkeurigheid is van groot belang, want zelfs een kleine hoeveelheid kan voor irritatie zorgen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Libelle Lekker BE/ Charlotte Teugels. Beeld: iStock