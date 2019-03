Zó kun je verse ananas meteen eten zonder de ananas eerst te schillen

Vooral in de zomer is er niets lekkerder dan een stukje verse ananas als snack. Maar iedereen die weleens de schil van een ananas heeft verwijderd, weet hoe lang je daar mee bezig kunt zijn.

Gelukkig is daar het internet dat voor elk probleem een oplossing heeft. Zo dook er deze week een filmpje online op dat het ananas-probleem weleens op lijkt te gaan lossen.

Kleine stukjes

Een bekende Amerikaanse actrice deelde op Instagram een video waarin te zien is dat ze een ananas eet. Dat lijkt niet zo indrukwekkend, maar dat ís het wel als je ziet hóe ze het fruit eet. De ananas lijkt namelijk gehalveerd te zijn en zo kun je er heel gemakkelijk kleine stukjes afhalen. Véél minder werk en je gooit ook nog eens veel minder van het fruit weg.

Handige oplossing

Deze manier van eten is niet heel geschikt voor een heel gezin, maar wanneer je zelf zin hebt in een stukje ananas, is het een heel handige oplossing. En zo doe je dat:

