Libelle Legt Uit: waarom kun je je angstig voelen na het drinken van alcohol?

Verschuivingen

“Wanneer de alcoholconcentratie in het bloed begint te dalen, bekend als een kater, ondervinden je hersenen verschuivingen in de niveaus van bepaalde chemicaliën”, legt psychiater Aparna Iyer uit aan Red. “Alcohol bootst de effecten van GABA na. Dit is een neurotransmitter die mensen helpt om zich minder geremd te voelen.”

Angst en onrust

Ze vervolgt: “Dat is waarom je je misschien extra blij en sterk voelt terwijl je drinkt, maar tijdens de kater de volgende dag juist het tegenovergestelde voelt. Hierdoor kan er angst en onrust ervaren worden”, verklaart Aparna. Hetzelfde geldt voor serotonine, het welbekende gelukshormoon. Ook dat kan met een kater in mindere mate aangemaakt worden.