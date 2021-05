Het is Anti-Dieetdag: 5 heerlijke recepten om het mee te vieren

Het is vandaag de Internationale Anti-Dieetdag. Dé dag om je dieet aan de kant te schuiven en te eten wat jij wilt. Om je een handje te helpen hebben wij vijf overheerlijke recepten voor je op een rij gezet.

Deze suikerbommen maak én eet je vandaag zonder schuldgevoel.

Gek op taart en chocola? Dan is deze Maltesers-taart écht iets voor jou. Men neme biscuitjes, chocola, boter en Maltesers en krijgt… de allerlekkerste taart ter wereld. En die blijk je dus gewoon heel makkelijk zelf te kunnen maken.

Lavacake

Ook deze lavacake is niet goed voor de lijn, maar wel overheerlijk. En vandaag op Anti-Dieetdag mag-ie gewoon! Het ziet er net zo lekker uit als het smaakt. De naam ‘lavacake’ heeft alles te maken met de vloeibare verrassing aan de binnenkant.

Chocoladebom

Hier is er nog een voor de chocoladeliefhebbers: de chocoladebom. Dit toetje bevat maar liefst drie verschillende soorten chocola. Ziet er superleuk uit in een glaasje, want dan zie je de lagen goed. Top ‘m af met frambozen en genieten maar!

Oreo-cheesecake

Deze Oreo-cheesecake met aardbeien is één groot feest. Wij noemen: Oreo’s, MonChou, witte chocolade en aardbeien. Heb je al trek? Je maakt ‘m supermakkelijk, want een oven is hiervoor niet nodig!

Smeuïge chocoladebrownie

Last but not least: een smeuïge chocoladebrownie met stukjes nougat. Deze klassieke guilty pleasure doet het altijd goed. Heerlijk smeuïg en net even anders door de stukjes nougat. Eet smakelijk!

