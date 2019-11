Weekendje Antwerpen? Dít zijn de 6 fijnste plekken voor een kop koffie

We kennen België natuurlijk om zijn wafels, chocolade en speciaalbiertjes. Maar wist je dat je bij de Zuiderburen ook héél goed terecht kunt voor goede kop koffie?

Slechts een halfuurtje over de grens en je staat al op de Grote Markt van ’t Stad (hoe de Antwerpenaren het zelf noemen). Nu vind je natuurlijk op elk hoekje van de straat in het centrum een koffiebar, maar het is soms leuker om de stad te verkennen als een echte local. Het Zuid, ’t Eilandje, Zurenborg, de Theaterbuurt… Weg van de zwerm toeristen. Schol!

Caffènation

Je vindt hier véél meer dan alleen een bakkie pleur. De koffiebar opende 15 jaar geleden zijn deuren en wil sindsdien niet alleen dat de gast, nippend aan de lekkerste koffie, zich thuis voelt, ook hebben ze een eigen koffiebranderij bij hun derde locatie in Berchem. Maar ook andere koffiebars Mossantwerp, 22B en Tinsel hebben heel trouw Caffènation-koffie op zowel de espresso- als de filtermolen.

Kolonel coffee

Oké, deze plek ligt een stukje buiten het centrum-centrum, maar o, wat is het ’t waard om erheen te lopen. Kolenel voldoet aan alles waaraan een hippe zaak moet voldoen: een mooie open ruimte met lange tafels waar iedereen gezellig samen aan kan zitten, grote ramen, een zonnig terras en een team vriendelijke barista’s. En goede koffie natuurlijk.

Coffeelabs

Shop je toch liever op de Meir, maar wel zin in een pitstopje met goede koffie? Er ís een verborgen pareltje in de buurt, genaamd Coffeelabs. In een zijstraatje, de Lange Klarenstraat, vind je de ultieme plek om bij te komen van de schreeuwerige shopstraat. Loungestoelen, moderne muziek en een lánge tafel om met je boek of laptop aan aan te schuiven.

Black and Yellow

Met ’t MAS op de achtergrond, zoals je kunt zien op de foto, nip je op één van de hippe stenen banken buiten aan misschien wel de beste koffie van ’t Stad. De gemoedelijke bar op ’t Eilandje beschrijft zichzelf als een rebelse combinatie tussen zwarte koffie en het gele hiphopgeluid. Joke, de oprichter van Black and Yellow biedt weinig opties, wat het kiezen natuurlijk alleen maar makkelijker maakt. Teleurgesteld ga je niet zijn namelijk.

Barnini

Zin in een gekke koffie? Barnini is de plek. Het zaakje is een vintage verademing. Daarmee krijg je van de plek allerminst een 13 in een dozijn-gevoel. Met uitzicht vanaf het terras op de vogeltjesmarkt buiten verkoopt het vriendelijke personeel alles wat we nodig hebben. Een bak zwarte koffie, een goede cappuccino maar ook een variant met chocolade, caramel, koekjes, you name it. Ook zuster-koffiebar Barnini bite me heeft een eigen stek een paar deuren verderop en Kaffeenini op het multiculturele Sint-Andries.

Cuperus

Geinig detail 1: Cuperus werd opgericht in 1823 in Friesland. Grappig detail 2: Cuperus was de eerste koffiebar van Antwerpen. Nadat koffieliefhebbers Glenn en Ellen de zaak een nieuw leven inbliezen in 2013, hebben ze naast hun vestiging naast de Meir uitgebreid op ’t Eilandje én kun je er allerlei koffie- en theeopleidingen doen (ja, dat bestaat). Op de locatie bij de Meir kun je beneden een gezellig praatje maken met de barista’s, helemaal bovenin kun je gefocust lezen of werken aan de lange tafels.

