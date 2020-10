Herfstsnack: déze appelcider donuts zijn een hit op het internet

‘Eehhh, Tessel, ik heb niet zulk goed nieuws voor je.’ Tegenover me aan het cafétafeltje zat Guus, de beste vriend van Robert.

Tot mijn verbazing had hij me uitgenodigd voor een kop koffie. Guus bleek een te zware man met een bril en vriendelijke ogen die me afwisselend nieuwsgierig opnamen en wegkeken. Hij roerde in zijn zwarte koffie. Koeltjes keek ik hem aan. Ik was nog steeds beledigd door de toon van zijn mail waarin hij me als een lastige vlieg had behandeld die vermorzeld moest worden. Ik besloot hem op de man af te vragen waarom hij zo afstandelijk deed. We wa