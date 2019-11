Deze appelmoes is als beste getest én bevat geen toegevoegd suiker

Elke Nederlander heeft wel een potje appelmoes in huis. Eet jij het ook regelmatig bij het eten? Dan kun je deze variant het beste kiezen.

De Consumentenbond heeft 66 proevers 24 soorten appelsmoes voorgeschoteld om de allerlekkerste in het schap te kiezen. Zij beoordeelden de zoetheid, zuurheid en frisheid en gaven natuurlijk ook de smaak een cijfer. Daarnaast werd er ook gekeken naar het suikergehalte. De soorten appelmoes kregen puntenaftrek als er suiker toegevoegd is.

Suiker

Uit de test bleek dat de proevers de soorten die het zoetst waren het lekkerst vonden. De zoetste appelmoes bestond voor 17% uit suiker. Die variant zal zijn receptuur wel aan moeten passen want fabrikanten hebben afgesproken dat appelmoes over een jaar niet meer dan 13,5 procent suiker mag bevatten.

Verantwoorde keuze

Volgens het Voedingscentrum is appelmoes best een verantwoorde keuze, als je maar voor de varianten zonder toegevoegde suiker kiest. Het is dan ook goed nieuws dat de soorten die het beste werden getest, geen toegevoegd suiker bevat.

Winnaar

Hak Appelmoes Light kreeg een 7,6 en is daarmee de winnaar van de test. Volgens het oordeel is de dikte en structuur precies goed, is de appelmoes ‘heerlijk zoet’ en krijgt de smaak een 7,7. Hak Appelmoes 0% eindigde met een 7,1 op de 2e plek en AH Basic Appelmoes werd met een 6,7 en een prijs van 70 cent gekozen tot ‘beste koop’.

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock