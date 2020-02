Goed nieuws: we kunnen dit jaar eerder van asperges genieten

Terwijl we normaliter pas in mei of juni kunnen genieten van verse asperges, lijkt het erop dat we ze dit jaar een stuk eerder op ons bordje liggen. Het witte goud zou naar verwachting namelijk al eind maart geoogst worden.

De reden is echter niet direct heel positief, maar een lekker vooruitzicht is het wel.

Winterweer

Het is niet zomaar dat de eerste asperges dit jaar eerder uit de grond gestoken worden. Want ondanks de vele stormen waar Nederland door geteisterd wordt, is de temperatuur zacht voor de tijd van het jaar. En juist deze klimaatverandering is de reden dat de asperges steeds sneller rijpen.

Nieuwe standaard

Ook de winter van 2019 was erg zacht. Het gevolg was toen ook al dat de aspergers sneller uit de grond gehaald werden. Naar verwachting zal het vanaf nu dan ook eerder regel dan uitzondering zijn, dat de geliefde groente al in maart genuttigd kan worden. Dat vertelt Will Teeuwen van de Limburgse aspergekwekerij Teboza aan Nu.nl.

Nadeel

Toch heeft de snellere oogsttijd wel een klein nadeel, vertelt Will. “De aspergeplant gebruikt deze zogeheten rustperiode om energie om te zetten in suikers, waardoor de asperges dikker worden.” Maar dat verschil zullen we niet merken. “Consumenten zullen echter geen verschil proeven”, aldus de aspergekweker.

Bron: Nu. Beeld: iStock