Waarom de combinatie van avocado op toast volgens de wetenschap zo lekker is

Een knapperig getoaste boterham met daarop een smeuïge avocado fijngeprakt. Wat peper eroverheen, en happen maar. Ja, ben je al aan het watertanden?

Daar is een wetenschappelijke verklaring voor, hebben onderzoekers van de Amerikaanse universiteit Yale geconstateerd.

Vetten x koolhydraten

Het heeft alles te maken met de combinatie van vet en koolhydraten. “Avocado op toast, pizza of een andere combinatie van vet en koolhydraten, werkt veel bevredigender dan een voedingsmiddel met vooral vetten of vooral koolhydraten”, legt onderzoeker Dana Small uit, die voor de Modern Diet and Phsychology Research Center van Yale werkt.

Beloningscentrum

Hoe ze dit ontdekt hebben? Nou, 206 proefpersonen kregen foto’s te zien van verschillende snacks. De eerste groep snacks bestond voornamelijk uit suiker, de tweede groep vooral uit koolhydraten en de derde groep uit een combinatie van de koolhydraten en vet – zoals avocado. Uit MRI-scans bleek dat het het beloningscentrum in de hersenen oplichtte als ze een snack uit die derde groep voor hun neus kregen.

We zijn verwend

Dana legt uit dat dit komt doordat we het luxe hebben met het brede aanbod van eten waaruit we kunnen kiezen. Anders dan vroeger, bestaat de hedendaagse maaltijden volgens haar voor het grootste deel uit vet én koolhydraten. “Maar in de natuur bestaat dit soort eten eigenlijk niet.” En daarom creëren we die combi zelf, door bijvoorbeeld dus die avocado (vet) op de toast (koolhydraten) te prakken.

Obesitas

Creatieve lekkerbekken, wij mensen. Toch waarschuwen de onderzoekers: als het beloningscentrum overprikkeld raakt, kan dat obesitas aanwakkeren. Ze leggen uit dat het dezelfde werking heeft als bij het gebruik van drugs, dat tot verslaving kan leiden. Dus geniet van je toast met avocado (daar zitten immers de gezonde, onverzadigde vetten in, aldus het Voedingscentrum), maar met mate. 😉

Bron: Cell Metabolism, Voedingscentrum. Beeld: iStock

