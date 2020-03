Waarom steeds meer mensen last hebben van 'avocadoschaamte'

Terwijl we er met z’n allen ontzettend van genieten en de gerechten met avocado’s de pan uit rijzen, krijgen steeds meer mensen te maken met de zogenoemde ‘avocadoschaamte’. En dat is niet zomaar, want er zou namelijk een grote keerzijde aan het eten van de geliefde vrucht zitten. Maar waarom is dat dan?

De groene vrucht is booming in Nederland, maar de belasting voor het milieu is groot.

We weten allemaal dat avocado’s hartstikke gezond zijn. Ze zitten namelijk boordevol gezonde vetten, wat tal van gezondheidsvoordelen met zich mee zou brengen. Zo wordt er gesproken dat het eten ervan kan zorgen voor een mooie huid en sterke nagels, maar ook kan bijdragen aan een gezond hart, sneller spierherstel en zelfs een vermindering van stressgevoelens.

Veelzijdig

Daarnaast zijn avocado’s hartstikke lekker om te eten en smaken ze goed in tal van gerechten. Natuurlijk als basis voor guacamole, maar ook bijvoorbeeld lekker als smeersel op toast, in smoothies, door Mexicaanse gerechten, door salades en zelfs als vervanger voor melkproducten in eigengemaakte chocolademousse. Het moge duidelijk zijn: we lusten er wel pap van.

Keerzijde

Maar precies daar gaat het fout. Want er is zóveel vraag naar, dat er niet tegenaan gekweekt kan worden. “Voedselhypes zijn in principe niet duurzaam. Ze veroorzaken onrust op de handelsmarkten en de landbouw kan dat niet bijhouden. Daardoor moeten er meer producten worden gehaald in andere delen van de wereld en dat levert dus meer milieubelasting op”, verklaart Sanderine Nonhebel, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen aan de NPO.

Milieubelasting

Wat die milieubelasting inhoudt? Er is voornamelijk heel veel water nodig om een avocado te produceren; maar liefst 1.000 liter water voor het kweken voor 2,5 avocado. Terwijl steeds meer mensen minderen met vlees om het milieu te ontzien, zouden ze dat dus in principe ook moeten doen met het eten van avocado’s.

Schaamte

En daarom hebben steeds meer mensen last van ‘avocadoschaamte’, oftewel een knagend schuldgevoel bij het verorberen van de groene vrucht of het bestellen van een gerecht waar avocado in zit, in een restaurant. Het besef is er, maar de stap naar het stoppen of minderen met eten van de exotische vrucht zit er nog niet tot nauwelijks in. En of het dus bij schaamte blijft of in actie omgezet gaat worden anno 2020, blijft nog even de vraag.

