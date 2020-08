Dit is waarom je een bak ijs altijd omgekeerd in de vriezer moet zetten

Breaking news: er is een grote kans dat jij je bakken ijs al je hele leven verkeerd in de vriezer zet. Hoe je het wel neer moet zetten? Dat leggen de geniale koppen achter het ijsmerk Ben & Jerry’s je uit.

De mensen achter Ben & Jerry’s, een van de populairste ijsmerken ter wereld, weten alles over ijs. Een slimme ijstruc kunnen we dan ook best van ze aannemen. En wat zij zeggen? Dat je bakken ijs altijd omgekeerd in de vriezer moet zetten.

Freezer burn

Volgens het ijsmerk moet je bakken ijs met het deksel naar beneden in de vriezer zetten. Op deze manier zou je een ‘freezer burn’ kunnen voorkomen. Een ‘freezer burn’ is een benaming voor de ijskristallen die een laagje bovenop het ijs dat al een tijd in de vriezer staat vormen. Deze ijskristallen zijn smakeloos, dus daar zit je niet op te wachten.