Havermout maar dan anders: 5 zálige recepten voor baked oats

We waren al gek op havermout (want: gezond, voedzaam, veelzijdig én goedkoop), maar nu kunnen we er echt niet meer over ophouden. De reden? Je kunt er in een handomdraai de meest lekkere baked oats uit de oven mee maken, die stuk voor stuk proeven als taart.

Ontbijten met appeltaart? Of chocoladecake? Het kán met baked oats.

Gezondheidsvoordelen havermout

De kans is groot dat je geregeld ontbijt met een kommetje havermout. Blijf dat vooral doen, want er zitten veel gezondheidsvoordelen aan. Het is namelijk een goede en gezonde bron van vitamine B.

Ook bevat havermout: aminozuren, calcium, magnesium, silicium, ijzer, zink en veel vezels. Omdat het trage koolhydraten zijn houd je lang een voldaan gevoel na het eten ervan, waardoor je minder snel geneigd bent om te snoepen. En daardoor blijft ook je bloedsuikerspiegel in balans.