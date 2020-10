Bakken zonder eieren? Vervang ze voor déze ingrediënten

Eigenwijs zijn tijdens het bakken, kan behoorlijk wat gevolgen hebben. Waar bij koken vaak wel wat ruimte is voor eigen interpretatie, kunnen je baksels zomaar mislukken als je niet nauwgezet het recept volgt. Toch wil je soms wat veranderen aan het recept. Zo kan het voorkomen dat je wil bakken zonder eieren.

Misschien heb je simpelweg geen eieren in huis en heb je geen zin om wéér naar de supermarkt te gaan. Of misschien probeer je vegan te eten en laat je de eieren om principiële redenen liever achterwege. Hoe dan ook, bakken zonder eieren hoeft helemaal geen probleem te zijn.

Blogger Lisa Stel, beter bekend als Lisa goes vegan, deelt op Instagram namelijk haar gouden tips voor het vervangen van eieren in een recept als je gaat bakken.

Volgens Lisa is het belangrijk dat je eerst bepaalt wat de functie van ei is in een recept. Is het ei een bindmiddel? Dan kun je een ei vervangen door een kleine gepureerde banaan of door 50 gram appelmoes, perenmoes of pompoenmoes. Ook kun je in plaats van een ei 1 eetlepel gemalen lijnzijn en 3 eetlepels water vervangen. Laat dit goedje eerst even staan voordat je het door de ingrediënten mixt.

Is het ei een rijsmiddel? Mix dan 1 eetlepel azijn en 1 eetlepel bakpoeder samen.

