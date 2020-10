Gebruik je bakpapier in de oven? Pas hier dan voor op

Het kan de beste overkomen, een keukenblunder. Die schuilt tenslotte in een klein hoekje: zoals een brand in de oven door bakpapier. Gelukkig is deze keukenblunder gemakkelijk te voorkomen.

Bakpapier is speciaal bewerkt papier om in de oven te gebruiken. Het papier is voorzien van een speciaal laagje, waardoor je eten er niet op blijft plakken en geeft het geen geur of smaak af. Het is bedoeld om je bakplaat te beschermen, het eten niet te laten aanbranden en je kunt er bijvoorbeeld springvormen of cakeblikken mee bekleden zodat je de taart of cake gemakkelijk uit de vorm of het blik krijgt.

Advertentie

Temperatuur

Toch moet je goed opletten als je bakpapier in de oven gebruikt, het papier is namelijk brandbaarder dan je denkt. Gebruik het daarom niet als je de ovengrill aanzet of terwijl je de oven voorverwarmt. Het papier is namelijk maar bestand tot temperaturen van maximaal 220 °C. Belangrijk om het dus alleen te gebruiken als je er daadwerkelijk eten oplegt.

Brand

Vliegt je bakpapier om wat voor een reden toch in brand? Schakel de oven dan meteen uit en houd de ovendeur dicht. Door gebrek aan zuurstof dooft de brand vanzelf. Doe verder nooit de deuren of ramen open want dan komt er extra zuurstof bij en kunnen de vlammen zich verspreiden. Bak je in een gasoven, draai dan wel de gaskraan uit. Verder is het natuurlijk altijd raadzaam om een kleine brandblusser of branddeken in je keuken te hebben zodat je deze in geval van nood altijd kunt gebruiken.

Herbruikbaar?

In principe gebruik je bakpapier maar één keer en gooi je het daarna weg, maar het kan geen kwaad om het voor een tweede keer te gebruiken. Wanneer je het papier weggooit, doe dit dan niet in de papierbak, maar bij het normale afval. Als je vaker bakt is, is een siliconen bakmat een aanrader. Die kun je vaker hergebruiken, is daardoor duurzamer en ook beter voor het milieu.

Zo maak je je ‘verbrande’ oven schoon:

Bron: Eetnieuws. Beeld: iStock.