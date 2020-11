Deze 6 verrukkelijke baksels maak je met overrijpe bananen

Willy (56) is moeder van twee zoons. Na een huwelijk van 23 jaar met een man werd ze verliefd op een vrouw. Ze durft er nu eindelijk voor uit te komen en over te praten.

“Mijn man was compleet lamgeslagen toen ik hem vertelde dat ik bij hem weg zou gaan omdat ik verliefd was geworden op een vrouw. Hij had dit nooit vermoed. Toch was het niet de eerste keer dat ik gevoelens had voor een vrouw. Op de middelbare school was ik voor het eerst verliefd op een meisje. Het hardop uitspreken durfde ik niet, homoseksua