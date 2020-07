Handig! Dit is de beste manier om bananen in te vriezen

Een smoothie, fruitijsje of bananenbrood: met bananen kun je de lekkerste recepten maken. Helaas bederven bananen snel bij hoge temperaturen. Wil jij altijd een rijpe banaan bij de hand hebben? Vries ze dan in!

In de zomer komen bevroren bananen extra goed van pas, want deze maken je smoothie lekker koud!

Allereerst kies je alleen bananen die al goed rijp zijn. Bananen rijpen namelijk niet verder in de vriezer, dus je wil niet voor een groene banaan gaan. Ook is het belangrijk dat je de banaan pelt voordat je ‘m in de vriezer stopt. Het is namelijk niet meer mogelijk om een banaan met schil te pellen als-ie bevroren is.

Plakjes snijden

Daarnaast wil je er bij het maken van een smoothie niet tegenaan lopen dat je een hele bevroren banaan in de blender moet gooien. Dat werkt namelijk niet! Snijd de banaan daarom in plakjes van ongeveer 1 centimeter. Haal ook de eventuele bruine plekjes weg. Verdeel de plakjes over een bord en zet dit bord 2 uur lang in de vriezer. Het is slim om de stukjes tussendoor even los te maken van het bord, zodat je deze er later nog vanaf krijgt.

8 maanden bewaren

Als de 2 uur voorbij zijn, kun je de plakjes banaan in diepvrieszakjes stoppen. Deze plakjes kun je tot wel 8 maanden in de vriezer bewaren. Nog een handige tip: schrijf de datum van invriezen op het zakje. Zo weet je hoelang ze er al in liggen.

3 recepten

Heb je een voorraadje bananen ingevroren? Dit kun je ermee doen:

Heerlijk! Deze Pulp Fiction-milkshake met banaan en roomijs

Zo maak je super snel een lekkere groene smoothie met spinazie

Om vanavond nog te proberen: goddelijke ‘toffees’ met banaan

Bron: Delish. Beeld: iStock