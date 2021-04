Déze bananenbrood mugcake met chocolade maak je in 5 minuten

Nu de winter eindelijk achter ons ligt en zon vaker schijnt, krijgen steeds meer mensen last van hooikoorts. Hartstikke vervelend, maar dat gesnotter heeft ook zo z’n voordelen.

Als je last hebt van hooikoorts, dan beschermt dit je waarschijnlijk tegen een coronabesmetting met zware gevolgen.

Advertentie

Actief immuunsysteem

De lente gaat ons helpen tegen corona, daar zijn de meeste deskundigen het wel over eens. Zo schatte Jaap van Dissel van het RIVM het seizoenseffect op 15%. Vooral mensen voor mensen die last hebben van hooikoorts kan de lente goed uitpakken. Door de pollen in de lucht wordt hun immuunsysteem geactiveerd. En je immuunsysteem werkt niet alleen actief tegen die pollen, maar mogelijk ook tegen het binnendringende virus.

Hooikoortsseizoen

Het hooikoortsseizoen is al begonnen, maar de hevige weken moeten nog komen. Grassen en bomen planten zich voort door pollen los te laten. Wanneer deze pollen door de wind verspreid worden, kunnen mensen die hooikoorts hebben last krijgen van niesbuien, rode en jeukende ogen en een verstopte neus. Dat komt omdat ze allergisch zijn voor deze pollen. Vanaf januari tot mei komen boompollen vrij, maar de belangrijkste veroorzaker van hooikoorts in Nederland is gras. De eerste graspollen worden al in mei door de wind verspreid. Maar er zijn grassoorten die zelfs tot in september stuifmeel afgeven.

Uv-licht

Hooikoorts is dus een van de mogelijk positieve lente-effecten voor de terugloop van het virus, maar dat geldt ook voor uv-licht van de zon. Uv-licht breekt virusdeeltjes namelijk af. “Uv-licht maakt het RNA van een virus kapot”, zei viroloog Ab Osterhaus eerder. Bovendien gaan we in de lente meer naar buiten en dat heeft over het algemeen een positief effect. Buiten vervliegt het virus sneller.

Lente

Verder is er bij corona en ziektes als griep een dip in de besmettingen als het hooikoortsseizoen begint en er meer uv-licht is. Dat blijkt uit onderzoek van Martijn J. Hoogeveen. Vorig jaar was de lente vroeg, waardoor er nog steeds veel besmettingen zijn op dit moment. Binnenkort zal de lente echt op gang komen, wat hopelijk voor een daling zal zorgen.

Het blijft verwarrend: zó herken je het verschil tussen hooikoorts en corona:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty Images