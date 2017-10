In déze bar krijgen ongestelde vrouwen 25 procent korting

Een bar heeft bedacht dat ze eens extra lief doen tegen vrouwen voor wie het weer de ‘tijd van de maand’ is.

Daarom doet de bar aan ‘bloody hour’: een uur waarin ongestelde vrouwen korting krijgen op een drankje. Happy hour dus, maar dan nét anders.

Gewoon over praten

Voor wat ‘rode’ korting zul je naar Tel Aviv moeten afreizen – maar je weet maar nooit of het idee binnenkort ook in Nederland opduikt. ‘Ken je dat gevoel dat je 25 procent van je leven bloedt? Daarom heb je 25 procent korting verdiend!’, staat op de Facebookpagina van de Anna Loulou Bar. Vrouwen kunnen 3 dagen per week langskomen voor de zachte prijsjes. Het is ook een manier om het taboe rondom menstruatie eens weg te nemen.

Rood in het glas

Vrouwen die langskomen in de bar voor deze actie hoeven het niet te bewijzen met bijvoorbeeld gebruikte tampons of maandverband. Ze worden op hun woord geloofd: zodra ze zeggen dat het die tijd is, dan weet de barman- en vrouw genoeg. Tijd voor een speciale borrel, dus. Natuurlijk mogen de vrouwen zélf hun drankje uitkiezen – maar wij gokken dat de rode en roze cocktails érg populair zijn.

Bron: Facebook. Beeld: iStock