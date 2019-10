Smullen: in deze bar komt er geen bier maar pindakaas uit de tap

Liefhebbers van pindakaas opgelet: er bestaat namelijk sinds kort een ware pindakaasbár. Hier komt geen bier uit de tap, maar kun je naar hartelust het geliefde broodbeleg tappen.

En het mooiste nieuws is nog wel dat je niet ver hoeft te reizen om er aan deze bar te hangen, want je vindt het café gewoon in Amsterdam.

Pindakaaswinkel

De pindakaasbar is een initiatief van de makers van de inmiddels beroemde Pindakaaswinkel in onze hoofdstad. In de Pindakaaswinkel kon je al terecht voor de meest bijzondere smaken pindakaas. Wat dacht je van kokos, rozijn of een variant op het smeersel met chilipeper of karamel-zeezout? Omdat de klanten van de winkel geregeld suggesties inbrachten voor nieuwe smaken, ontstond bij de makers het briljante idee om een bar te openen.

Tappen maar

De bar biedt namelijk uitkomst voor alle liefhebbers van het broodbeleg én de creatievelingen onder ons. De pindakaasbar heeft grote vaten vol pindakaas, waaruit je jouw basismaak kunt tappen. Deze dient als de basis voor je eigen potje. Vervolgens kun je jouw eigen pindakaas naar smaak afmaken, met bijvoorbeeld Oreo’s, zeezout of tijm.

Bezoekje brengen

Klinkt dit je als muziek in de oren? Dan raden we je van harte aan om binnenkort in de trein te stappen voor een bezoekje aan onze hoofdstad. Want je eigengebrouwen pindakaas is toch wel iets heel bijzonders, nietwaar? De pindakaasbar vind je aan de Singel 500 te Amsterdam.

Bron: Culy. Beeld: iStock