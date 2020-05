4 slimme tips om tóch te kunnen barbecueën op 1,5 meter afstand

Zodra de zon schijnt, wil je natuurlijk ook de barbecue uit het schuurtje halen. In het nieuwe normaal kun je op deze manier op 1,5 meter barbecueën.

Want zeg nou zelf: wat is gezelliger dan samen met vrienden en familie in de zomerzon te eten? Met deze 4 tips kun je op een veilige manier toch barbecueën.

Hokjes denken

Als je gezellig met elkaar aan het kletsen bent, dan kan die 1,5 meter afstand zomaar kleiner worden. Verdeel daarom je tuin in vlakken, of leuker gezegd: zitjes! Zo heeft iedereen zijn of haar eigen plekje waar diegene veilig van zijn stokbroodje kruidenboter kan genieten. Versier elk plekje leuk met lampjes en kussentjes, zodat het toch nog knus is.