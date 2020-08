Pas op: zo herken je een bedorven oester

Het is woensdag De Dag van de Oester. Een goede reden om langs de visboer te rijden of op het terras een dozijn oesters te bestellen met een glas bubbels. Met deze tips zorg je ervoor dat je een bedorven oester herkent.

Als je rauwe schaaldieren eet, zoals oesters en mosselen, moet je extra goed uitkijken. Het kan namelijk bedorven zijn, maar de schaaldieren kunnen ook het norovirus bevatten doordat het bijvoorbeeld is gekweekt in besmet water. Dit kan zorgen voor voedselvergiftiging en dat is natuurlijk het laatste dat je wil. Het norovirus sterft door verhitting boven de 70 graden, maar een oester eet je natuurlijk het liefste rauw.

Zilte geur

Heb je een oester die al open is? Een slechte oester kun je herkennen door de vochtigheid. Als de oester is geopend, giet dan het water in de schelp weg. Even later is de oester weer vochtig. Als dat niet gebeurt, betekent het dat de oester niet goed is. Een gesloten oester kun je controleren tijdens het openmaken. Een oester die bedorven is, gaat veel makkelijker open. Dit komt door de sluitspier van de oester die niet meer goed werkt. Tot slot is het belangrijk om altijd even te ruiken of de oester een ziltige geur heeft. Als deze geur ontbreekt of als het zelfs een beetje rottig ruikt, kun je ‘m beter laten staan.

Bron: Voedingscentrum, Waterwereld, Ohmydish. Beeld: iStock