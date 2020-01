Opvallend: Belgen worden aangespoord meer konijn te eten

Ze zijn mager, vol van smaak én ook nog eens een bron van omega 3-vetzuren: reden genoeg volgens het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) om wat vaker konijn op het menu te zetten. Om mensen nog eens extra aan te sporen start vrijdag een campagne over dit ‘lekkere’ diertje.

Dierenorganisaties vinden de oproep echter misplaatst en roepen juist op om het leed in fokkerijen te stoppen.

Lekkere recepten

De VLAM is een organisatie die lokaal geproduceerd voedsel promoot in opdracht van onder andere de overheid. Tijdens de Week van het Konijn haalt het instituut dan ook alles uit de kast om konijn te promoten. Niet als een schattig huisdier, maar om vanavond op tafel te zetten. In samenwerking met slachthuizen, supermarkten en slagers worden ter inspiratie zelfs een aantal recepten gedeeld.

Weinig liefhebbers meer

Dat er wat vaker konijn moeten worden gegeten, is volgens de organisatie hard nodig. Belgen zouden jaarlijks gemiddeld amper 220 gram konijnenvlees eten, wat aanzienlijk minder is dan de 5,5 kilogram varkensvlees die gegeten wordt. Konijn neemt minder dan één procent van het totale vleesverbruik in België op zich en elk jaar gaat de verkoop ervan zelfs een stukje achteruit.

“Verouderd imago”

Dat mensen steeds minder geneigd zijn om konijn te eten, heeft volgens VLAM vooral met beeldvorming te maken. “Konijn kampt met een verouderd imago. Een recept met konijnenvlees is in de ogen van veel mensen een traditioneel gerecht. Zo wordt konijn in een hokje geduwd van gerechten op ‘grootmoeders wijze’.”

Hoge aaibaarheidsfactor

Ook de hoge aaibaarheidsfactor speelt voor veel consumenten een grote rol. “Het is een grappig beestje, met een schattig snuitje en blinkende oogjes. Een huisdiertje dus dat je niet zomaar opeet. Een konijn is geen varken, is ook geen koe”, aldus bioloog Dirk Draulans.

Tegenstanders

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Be Vegan, Bite Back, EVA, GAIA, Hopster en Veganov reageren woedend op de VLAM-campagne en hebben zelfs de hashtag #teamkonijn op social media in het leven geroepen. Ze sporen Belgen aan juist géén konijn te eten en zijn met een eigen site weekvanhetkonijn.be begonnen om mensen te wijzen op het dierenleed. Dit als tegenhanger van de site die de consumptie promoot. Ook heeft Stichting Konijn in Nood beelden naar buiten gebracht om het dierenleed in de fokkerijen onder de aandacht te brengen.

NIEUWE BEELDEN UIT VLAAMSE KONIJNENFOKKERIJEN

tonen aan dat konijnen lijden en als dood worden achtergelaten op de kooien. Hier moet een einde aan komen. #teamkonijn

Bedankt animal rights!https://t.co/hnBkPl2Wde — Konijn in Nood (@KonijnenInNood) January 28, 2020

Bron: AD. Beeld: iStock, Twitter