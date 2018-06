Belgische vrouw doet onsmakelijke ontdekking in zak sla

De Belgische Melissa moest even slikken toen ze onlangs een zak sla van de Albert Heijn openmaakte. In de ‘voorgewassen’ zak vond ze namelijk een dikke slak doe over de slablaadjes kroop.

De 24-jarige vrouw was absoluut niet gediend van de ontdekking, en schreef een boze brief aan de supermarktketen.

Rode bladsla

Aan het Belgische ‘Het Laatste Nieuws’ vertelt Melissa dat ze in de eerste instantie niets doorhad. ‘’Mijn vriend en ik zaten aan tafel toen we plotseling een slak tussen de sla zagen bewegen. De slak viel eerst niet op door de donkere kleur van de rode bladsla, maar toen kwam ze ineens uit haar huisje gekropen.’’

Melissa uit Sint-Niklaas vindt dikke slak in zak voorgewassen sla van Albert Heijn: “Ik ben gedegouteerd!” https://t.co/ADBUNPMG11 pic.twitter.com/7XzuZffs66 — HLN.BE (@HLN_BE) 8 juni 2018

Strenger toezicht

Melissa geeft aan dat ze niet meer zo snel een kant-en-klare sla zal kopen bij de Albert Heijn. In een brief aan de supermarktketen laat ze het volgende weten: ‘’Ik hoop dat jullie hier strenger toezicht op houden zodat dit niet meer voorvalt.’’ Ook vertelt ze geshockeerd te zijn na het zien van het dier. De vrouw heeft tot nu toe nog geen reactie van de Albert Heijn mogen ontvangen.

Bron: HLN. Beeld: Twitter