Halleluja: Ben & Jerry's komt met caloriearm ijs in déze smaken

Ben je dol op Ben & Jerry’s, maar laat je het ijs regelmatig links staan om de calorieën en suikers? Dan hebben we heel goed nieuws voor je.

De ijsfabrikant komt namelijk met caloriearme bakjes ijs, waar minder suiker en vet in zit dan in de normale Ben & Jerry’s.

Net zo lekker

En daar wordt de smaak van het ijs echt niet minder om, verzekeren de ijsmakers fans. Van drie smaken kun je dus met een gerust hart gaan smullen: chocolate milk and cookies, peanutbutter dough (pindakaas) en caramel cookie fix.

140 calorieën

In deze light-varianten van Ben & Jerry’s zitten slechts 140 tot 160 calorieën, terwijl dat aantal in de normale bakjes al snel de 250 calorieën aantikt, of zelfs overschrijdt. Zo zitten er in de cookie dough 230 calorieën en in de chocolate fudge brownie 245 calorieën.

Veganistisch ijs

Ook voor veganisten of mensen met een lactose-intolerantie is er goed nieuws. Ben & Jerry’s lanceert namelijk ook vier lactosevrije, veganistische smaken: peanutbutter & cookies, chocolate fudge brownie, chunky monkey en coffee caramel fudge.

Nederland

De caloriearme en lactosevrije smaken zijn inmiddels beschikbaar in Amerika. Of ze binnenkort ook in Nederland te koop zullen zijn, is nog niet bekend. Wel kun je ze via de online shop van Ben & Jerry’s al bestellen.

Bron: The Sun. Beeld: Instagram